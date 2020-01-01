Куман определился с первой трансферной целью в Барселоне
Наставник хочет привести в команду своего соотечественника.
Главный тренер Барселоны Рональд Куман определился с первой трансферной целью на летнее трансферное окно.
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Как сообщает AD, нидерландский наставник намерен приобрести полузащитника Ливерпуля Джорджиньо Вейналдума.
Отмечается, что Куман не будет делать ставку на хавбека Ювентуса Миралем Пьянич, который в ближайшее время прибудет в Каталонию.
Напомним, что специалист знаком с Вейналдумом по работе в сборной Нидерландов.
Ранее сообщалось, что Барселона намерена продать Суареса.
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