Куман определился с первой трансферной целью в Барселоне

Наставник хочет привести в команду своего соотечественника.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман определился с первой трансферной целью на летнее трансферное окно.

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Как сообщает AD, нидерландский наставник намерен приобрести полузащитника Ливерпуля Джорджиньо Вейналдума.

Отмечается, что Куман не будет делать ставку на хавбека Ювентуса Миралем Пьянич, который в ближайшее время прибудет в Каталонию.

Напомним, что специалист знаком с Вейналдумом по работе в сборной Нидерландов.

Ранее сообщалось, что Барселона намерена продать Суареса.