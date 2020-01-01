Переключиться на мобильную версию
Тренды:

На выход: Барселона определилась с будущим Суареса в клубе

Комментариев: 0
Уругваец должен покинуть клуб.
Луис Суарес
Луис Суарес
Getty Images

Руководство Барселоны приняло решение расстаться с нападающим Луисом Суаресом, об этом сообщает журналист Жота Жорди.

По информации источника, каталонский клуб уже сообщил 33-летнему форварду что он должен покинуть команду.

Напомним, что Суарес выступает за Барселону с 2014 года. За это время он забил 195-й голов в футболке “сине-гранатовых“. Это ему позволило выйти на третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

В прошлом сезоне Луис провел 28 матчей в Ла Лиге, в которых забил 16 голов и сделал восемь голевых передач. 

Ранее Куман высказался о будущем Месси в Барселоне.

Поделись:
Теги: Луис Суарес, Барселона, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь