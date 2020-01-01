На выход: Барселона определилась с будущим Суареса в клубе

Уругваец должен покинуть клуб.

Руководство Барселоны приняло решение расстаться с нападающим Луисом Суаресом, об этом сообщает журналист Жота Жорди.

По информации источника, каталонский клуб уже сообщил 33-летнему форварду что он должен покинуть команду.

Напомним, что Суарес выступает за Барселону с 2014 года. За это время он забил 195-й голов в футболке “сине-гранатовых“. Это ему позволило выйти на третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

В прошлом сезоне Луис провел 28 матчей в Ла Лиге, в которых забил 16 голов и сделал восемь голевых передач.

Ранее Куман высказался о будущем Месси в Барселоне.