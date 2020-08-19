Куман высказался о будущем Месси в Барселоне

Наставник переговорит с капитаном.

Новый главный тренер Барселоны Рональд Куман поделился мнением о будущем Лионеля Месси в каталонском клубе.

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“Я не знаю, придется ли мне уговаривать Месси остаться в команде. Лионель - лучший игрок мира, а ты всегда хочешь иметь в своей команде лучшего футболиста. Лично я с удовольствием поработаю с ним. Он приносит клубу победы. Буду счастлив, если Месси примет решение остаться в Барселоне.

У него есть контракт с клубом, но, разумеется, нужно с ним поговорить. Я хочу обсудить ситуацию и с другими игроками. Надеюсь, Месси останется в клубе на долгие годы“, - цитирует Кумана Mundo Deportivo.

Действующий контракт аргентинца с Барселоной истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что Месси покинет Барселону.