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Кроос: Игроки Реала злорадствовали вылету Барселоны из Лиги чемпионов

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"Сливочные" радовались поражению "сине-гранатовых".
Тони Кроос
Тони Кроос
Getty Images

Полузащитник Реала Тони Кроос рассказал, как футболисты мадридского клуба отреагировали на поражение Барселоны от Баварии (2:8) в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

“Я не помню всех подробностей, но вы должны понять, что никто из нас не расстроился. Знаю, что часть игроков злорадствовала над ними.

В этом нет ничего необычного. В 2018-м, когда Барселона проиграла Роме и вылетела из ЛЧ, многие бегали по коридору перед моей комнатой и кричали. Здесь это нормально, ведь так живут тут“, - приводит слова немца Today.

Вашему вниманию реакция Сети на унижение каталонцев от Баварии.

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Теги: Тони Кроос, Реал Мадрид, футбол, Лига чемпионов
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