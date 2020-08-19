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Куман: Барселона обязана вернуть свой престиж

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Нидерландец сделает все ради успеха команды.
Рональд Куман
Рональд Куман
Getty Images

Новый главный тренер Барселоны Рональд Куман выступил с мотивационной речью на презентации.

“Я очень счастлив и горд оказаться тут. Барса - мой дом, и у меня будет возможность тренировать эту команду. Это испытание, причем нелегкое, ведь в этом клубе всегда максимальные требования.

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У нас достаточно качественная команда для того, чтобы требовать максимальных результатов и завоевания трофеев.

Я подписал контракт, теперь я тренер Барселоны. Мы будем работать над тем, чтобы наша команда была сильна. Нужно внести изменения, мы хотим изменить сложившийся образ. Нужно усердно работать, чтобы вернуть престиж.

Барселона - самый большой клуб мира. Сейчас нужно вернуть клуб на его законное место, у нас достаточно качественная команда для этого“, - приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что тренера из Нидерландов выиграли с Барселоной 23 трофея.

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Теги: Рональд Куман, Барселона, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол
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