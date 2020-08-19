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Куман - счастливое назначение?: тренера из Нидерландов выиграли с Барселоной 23 трофея

Комментариев: 1
Нидерландский специалист приступит к работе с "сине-гранатовыми" со следующего сезона.
Куман - счастливое назначение?: тренера из Нидерландов выиграли с Барселоной 23 трофея

Руководство Барселоны объявило о назначении наставника сборной Нидерландов Рональда Кумана на пост главного главного тренера команды.

Специалист стал пятым нидерландцем, который будет тренировать Барселону. Ранее в команде работали: Ринус Михелс, Йохан Кройф, Луи ван Гал и Франк Райкаард.

Как сообщает Gracenote Live, все эти тренера выиграли для Барселоны 23 трофея. Наибольшее количество титулов завоевал Кройф - 11 наград, далее Райкаард - 5 трофеев, на третьем месте - Луи ван Гал (4), а на четвертой позиции - Михелс (3).

Напомним, что Куман работал в Барселоне в период с 1998 по 1999 годы в качестве помощника главного тренера.

Ранее кандидат в президенты Барселоны заявил, что уволит Кумана, если победит на выборах.

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Теги: Рональд Куман, Барселона, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол
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Комментариев (1)
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ГyнВсемогущий    19.08.2020, 18:21
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ГyнВсемогущий
Куман ничего не добъётся с этой гибнущей командой и будет уволен в 2021 году.
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