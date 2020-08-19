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Кандидат в президенты Барселоны: Куман будет уволен, даже если выиграет все трофеи

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Функционер против назначения нидерландского специалиста.
Виктор Фонт
Виктор Фонт
Marca

Претендент на пост президента Барселоны Виктор Фонт прокомментировал назначение Рональда Кумана на поста главного тренера команды.

“Рональд - это миф Барселоны. Мы хотим, чтобы он добился успеха, но его назначение в клуб без структуры или проекта на будущее больше похоже на латание дыр. Мы работали над этим проектом семь лет, и мы должны строить все с включенным “дальним светом“. Куман не останется нашим тренером, даже если он выиграет Лигу, Кубок Короля и Лигу чемпионов“.

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Функционер заявил, что в случае победы на выборах, новым тренером “сине-гранатовых“ будет Хави, который сейчас работает в катарском Аль-Садд.

“Хави понимает, что все пазлы в клубе должны складываться воедино. Кто возглавит команду, решит совет директоров, в нашем случае это будет Хави“.

Бизнесмен высказался о возможном уходе Месси.

“Месси очень конкурентоспособен и хочет побеждать. Как сказал Гвардиола, Барселона слишком увлеклась строительством проектов вокруг Месси. Риск его ухода присутствует, но Месси теряет терпение и доверие лидеров. Но я рассчитываю, что Лионель будет играть под руководством Хави в 2021 году“, - заявил Фонт в интервью Marca.

Отметим, что следующие выборы президента Барселоны состоятся 15 марта 2021 года.

Ранее Куман прокомментировал свое назначение в Барселону.

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Теги: Виктор Фонт, Барселона, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол
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