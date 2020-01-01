Куман прокомментировал свое назначение в Барселону

Специалист покинул сборную Нидерландов.

Новоиспеченный главный тренер Барселоны Рональд Куман прокомментировал свое назначение в клуб.

“Для меня было честью тренировать сборную Нидерландов. Последние два с половиной года я делал все возможное, чтобы добиться успеха с ней.

Я горжусь всем тем, чего мы вместе достигли за этот период. У сборной Нидерландов большое будущее, я в этом уверен.

Все знают, что Барселона - клуб моей мечты. Возглавить эту команду - нечто особенное для меня“, - приводит слова Кумана KNVB.

Напомним, стороны подписали двухлетнее соглашение.