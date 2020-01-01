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Давид Силва: Я получил несколько предложений, но выбрал Реал Сосьедад

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Испанец вернулся на родину.
Давид Силва
Давид Силва
twitter.com/RealSociedad

Новичок Реала Сосьедад Давид Силва прокомментировал свой переход в команду.

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“За все это время я получил несколько предложений, но я выбрал Реал Сосьедад, потому что это клуб, который прогрессирует, и его стиль игры идеально подходит для меня. Кроме того, я также знаю Сан-Себастьян, потому что играл в Эйбаре. Ощущения у меня очень хорошие.

После того, как я подписал контракт, я получил большое количество положительной реакции от многих людей. Я переезжаю в красивый и очень спокойный город. Это решение я принял вместе с семьей“, - цитирует футболиста пресс-служба команды.

Напомним, стороны подписали двухлетний контракт.

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Теги: футбол, Давид Силва, Реал Сосьедад, чемпионат Испании, Ла Лига
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