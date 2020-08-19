Куман возглавил Барселону

Нидерландский специалист сменил место работы.

Рональд Куман стал новым главным тренером Барселоны. Об этом сообщает пресс-служба каталонцев.

Отмечается, что контракт между сторонами рассчитан на два года.

Таким образом, Куман сменил на должности наставника Барселоны Кике Сетьена, которого уволили после разгромного поражения команды от Баварии (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Последним местом работы специалиста была сборная Нидерландов, которую он возглавлял с 2018 года. В качестве игрока Куман выступал за “сине-гранатовых“ с 1989 по 1995 год. С 1998 по 2000 год нидерландец работал в тренерском штабе каталонцев ассистентом.