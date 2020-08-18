Бартомеу подтвердил назначение Кумана в Барселону

Нидерландский специалист в ближайшее время возглавит каталонцев.

Президент Барселоны Хосеп Бартомеу подтвердил, что Рональд Куман станет главным тренером команды.

“Если все будет хорошо, то Куман будет тренером Барсы. Мы ставим на него, ведь у Рональда есть опыт. Он был в Дрим Тим, он верит в нашу философию.

В январе Куман сказал нам, что у него есть обязательства - Рональд должен был руководить национальной командой Нидерландов на Евро-2020“, - цитирует функционера Goal со ссылкой на клубное ТВ.

Ранее Куман прокомментировал возможное назначение в Барселону.