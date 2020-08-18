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Бартомеу подтвердил назначение Кумана в Барселону

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Нидерландский специалист в ближайшее время возглавит каталонцев.
Рональд Куман
Рональд Куман
Getty Images

Президент Барселоны Хосеп Бартомеу подтвердил, что Рональд Куман станет главным тренером команды.

“Если все будет хорошо, то Куман будет тренером Барсы. Мы ставим на него, ведь у Рональда есть опыт. Он был в Дрим Тим, он верит в нашу философию. 

В январе Куман сказал нам, что у него есть обязательства - Рональд должен был руководить национальной командой Нидерландов на Евро-2020“, - цитирует функционера Goal со ссылкой на клубное ТВ.

Ранее Куман прокомментировал возможное назначение в Барселону.

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Теги: футбол, Барселона, Рональд Куман, Хосеп Бартомеу
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Комментариев (1)
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ФaйныйДрузяка    18.08.2020, 23:13
Оценка:  -22
ФaйныйДрузяка
Кумана уволят в 2021-м.
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