Куман: Я бы хотел возглавить Барселону, но пока ничего не решено
Нидерландский специалист может сменить место работы в ближайшее время.
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о возможном назначении на пост главного тренера Барселоны.
“Да, я бы хотел возглавить Барсу, но пока ничего не решено, потому что я еще не поставил подпись.
Пока ничего не знаю, ничего неизвестно. Даже не взирая на то, что я этого хочу“, - приводит слова Кумана AS.
Ранее стало известно, с кем Рональд Куман намерен расстаться во главе Барселоны.
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