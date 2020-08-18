Куман: Я бы хотел возглавить Барселону, но пока ничего не решено

Нидерландский специалист может сменить место работы в ближайшее время.

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался о возможном назначении на пост главного тренера Барселоны.

“Да, я бы хотел возглавить Барсу, но пока ничего не решено, потому что я еще не поставил подпись.

Пока ничего не знаю, ничего неизвестно. Даже не взирая на то, что я этого хочу“, - приводит слова Кумана AS.

Ранее стало известно, с кем Рональд Куман намерен расстаться во главе Барселоны.