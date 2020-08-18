Абидаль покинул Барселону

Француз занимал пост спортивного директора клуба.

Легенда Барселоны Эрик Абидаль покинул должность спортивного директора каталонцев. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Agreement for the ending of Éric Abidal's contract — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 18, 2020

Отметим, что француз занимал этот пост с 2018 года. Вероятно, его уход связан с разгромным поражением Барселоны от Баварии в Лиге чемпионов (2:8).

Напомним, ранее Кике Сетьена уволили с должности главного тренера Барселоны.