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Абидаль покинул Барселону

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Француз занимал пост спортивного директора клуба.
Эрик Абидаль
Эрик Абидаль
Getty Images

Легенда Барселоны Эрик Абидаль покинул должность спортивного директора каталонцев. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отметим, что француз занимал этот пост с 2018 года. Вероятно, его уход связан с разгромным поражением Барселоны от Баварии в Лиге чемпионов (2:8).

Напомним, ранее Кике Сетьена уволили с должности главного тренера Барселоны.

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Теги: футбол, Эрик Абидаль, Барселона
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