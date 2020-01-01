Стало известно, с кем Куман намерен расстаться во главе Барселоны

Нидерландский специалист, вероятно, возглавит каталонский клуб.

Рональд Куман является главным кандидатом на пост главного тренера Барселоны.

Нидерландский специалист уже провел переговоры с руководством команды об изменениях состава в следующем сезоне.

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Как сообщает радиостанция Cadena Ser, специалист намерен провести существенные кадровые изменения. В первую очередь Куман намерен расстаться с полузащитником Серхио Бускетсом и защитником Хорди Альбой.

Ранее сообщалось, что Барселона планирует продать шестерых футболистов.