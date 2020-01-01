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Лидер Барселоны выбыл на длительное время

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Немец не поможет команде несколько месяцев.
Марк-Андре Тер Штеген
Марк-Андре Тер Штеген
Getty Images

Голкипер Барселоны Марк-Андре Тер Штеген выбыл на длительный период, об этом сообщил официальный сайт клуба.

Как информирует пресс-служба, немец получил травму из-за которой ему предстоит провести операцию.

Отмечается, что завтра, 18 августа, известный хирург проведет операцию над связками колена голкипера.

Ожидается, что Тер Штеген не сможет помочь команде до ноября месяца этого года.

Ранее сообщалось, что Сетьен уволен с поста главного тренера Барселоны.

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Теги: Марк-Андре Тер Штеген, Барселона, футбол, Ла Лига, чемпионат Испании, травма
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