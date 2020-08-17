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Это’О: Если Месси уйдет, то Барселона должна сменить название

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Камерунец отметил важность Лионеля.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Бывший форвард Барселоны Самюэль Это’О поделился мнением о возможном уходе Лионеля Месси из каталонского клуба.

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“Если Месси решит уйти, то клуб должен сменить свое название. Нужно сделать все возможное, чтобы Лионель завершил карьеру в Барселоне. 

Барселона - это Месси. Я хочу, чтобы Барса вернулась и мечтала об успехах в следующем сезоне. Надеюсь, что руководство будет принимать решения на благо клуба,“ - приводит слова Это’О TyC Sports со ссылкой на Sportia.

Отметим, что Сетьен уволен с поста главного тренера Барселоны.

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Теги: Самюэль Это’О, Барселона, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол, Лионель Месси
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