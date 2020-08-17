Сетьен уволен с поста главного тренера Барселоны

У каталонского клуба будет новый наставник.

Совет директоров Барселоны принял решение уволить главного тренера команды Кике Сетьена, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Как информирует пресс-служба “сине-гранатовых“, это первое решение в рамках масштабной реструктуризации команды.

❗ Quique Setién no longer first team coach.

The new coach will be announced in the coming days as part of a wide ranging restructuring of the first team. — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 17, 2020

Отмечается, что изменения в структуре клуба будут приняты на основе договоренности между руководством и новым тренером, имя которого объявят позже.

Напомним, Кике Сетьен возглавил Барселону в январе 2020 года. Под его руководством каталонский коллектив добыл 16 побед, сыграл четыре раза вничью и потерпел пять поражений.

Ранее сообщалось, что Бартомеу отказался подавать в отставку.