Сетьен уволен с поста главного тренера Барселоны

Совет директоров Барселоны принял решение уволить главного тренера команды Кике Сетьена, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Как информирует пресс-служба “сине-гранатовых“, это первое решение в рамках масштабной реструктуризации команды.

❗ Quique Setién no longer first team coach.

The new coach will be announced in the coming days as part of a wide ranging restructuring of the first team.