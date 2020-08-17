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Сетьен уволен с поста главного тренера Барселоны

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У каталонского клуба будет новый наставник.
Кике Сетьен
Кике Сетьен
Getty Images

Совет директоров Барселоны принял решение уволить главного тренера команды Кике Сетьена, об этом сообщает официальный сайт клуба. 

Как информирует пресс-служба “сине-гранатовых“, это первое решение в рамках масштабной реструктуризации команды.

Отмечается, что изменения в структуре клуба будут приняты на основе договоренности между руководством и новым тренером, имя которого объявят позже.

Напомним, Кике Сетьен возглавил Барселону в январе 2020 года. Под его руководством каталонский коллектив добыл 16 побед, сыграл четыре раза вничью и потерпел пять поражений. 

Ранее сообщалось, что Бартомеу отказался подавать в отставку.

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Теги: Кике Сетьен, Барселона, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол
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