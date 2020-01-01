Бартомеу отказался подавать в отставку

Президент Барселоны хочет продолжать работать в испанском клубе.

Президент Барселоны Хосеп Бартомеу не собирается покидать пост главы команды по собственному решению, об этом сообщает журналист Марсал Льоренте.

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По информации источника, клуб будет ждать выборов президента, которые состоятся в марте 2021-го года.

Отмечается, что совет директоров принял решение расстаться с Кике Сетьеном и назначить Рональда Кумана на два ближайших сезона.

Ранее Бартомеу заявил, что Сетьен уволен.