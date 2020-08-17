Футболист Барселоны попал в аварию в состоянии алкогольного опьянения

Игроку грозит уголовное наказание.

Футболист Барселоны Артур, который 30 августа перейдет в Ювентус, попал в аварию.

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По информации Diari de Girona, бразильский футболист угодил в ДТП на своем Ferrari утром в городе Палафружель недалеко от Жироны.

После этого полицейский патруль остановил игрока из-за непонятных действий на дороге. Показатель алкотеста достиг той отметки, при которой ему грозит не только административное, но и уголовное наказание.

Напомним, что Арутр отказался играть за Барселону в Лиге чемпионов.