Лунин вернулся в мадридский Реал
В состав "сливочных" помимо украинца вернулись еще два футболиста.
Мадридский Реал готовится к новому сезону, однако не собирается проявлять большую активность на трансферном рынке.
По информации Marca, из-за пандемии коронавируса у клуба серьезные финансовые проблемы. В связи с этим клуб принял решение не выкупать у ПСЖ голкипера Альфонса Ареоля, и вернуть в команду украинца Андрея Лунина.
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Кроме того, из аренды вернулись Мартин Эдегор, выступающий за Реал Сосьедада, и Дани Себальос, защищающий цвета Арсенала.
Также отмечается, что "сливочные" раздумывают над продажей ряда игроков, чтобы поправить свое финансовое положение.
Ранее сообщалось, что Андрей Лунин будет вторым голкипером Реала в следующем сезоне.
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