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Лунин вернулся в мадридский Реал

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В состав "сливочных" помимо украинца вернулись еще два футболиста.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
Getty Images

Мадридский Реал готовится к новому сезону, однако не собирается проявлять большую активность на трансферном рынке.

По информации Marca, из-за пандемии коронавируса у клуба серьезные финансовые проблемы. В связи с этим клуб принял решение не выкупать у ПСЖ голкипера Альфонса Ареоля, и вернуть в команду украинца Андрея Лунина.

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Кроме того, из аренды вернулись Мартин Эдегор, выступающий за Реал Сосьедада, и Дани Себальос, защищающий цвета Арсенала.

Также отмечается, что "сливочные" раздумывают над продажей ряда игроков, чтобы поправить свое финансовое положение.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин будет вторым голкипером Реала в следующем сезоне.

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Теги: Андрей Лунин, Реал, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, чемпионат Испании
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