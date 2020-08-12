Реал досрочно вернул Эдегора из аренды

Норвежец будет выступать за мадридский клуб.

Реал Сосьедад объявил о том, что мадридский Реал досрочно вернул Мартина Эдегора из аренды.

Норвежец вернулся в состав “сливочных“, несмотря на то, что его аренда была рассчитана еще на один год.

Реал Сосьедад трогательно попрощался с Эдегором в Twitter, отметив все важные качества игрока: приверженность, талант, ум, магия.

𝗠agia

𝗔gilidad

𝗥apidez

𝗧alento

𝗜nteligencia

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Y compromiso. Ha sido un año inolvidable. Tusen takk, Martintxo 🇳🇴#AurreraReala pic.twitter.com/z2mo5RlkJ5 — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 12, 2020

Отметим, что 21-летний футболист вернулся в Реал из-за личной заинтересованности главного тренера Зинедина Зидана.

В прошлом сезона Эдегор провел 31 матч за Сосьедад, в которых забил четыре гола и выполнил семь голевых передач.

Ранее сообщалось, что Реал готовит крупное предложение по Дибале.