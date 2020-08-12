Реал досрочно вернул Эдегора из аренды
Реал Сосьедад объявил о том, что мадридский Реал досрочно вернул Мартина Эдегора из аренды.
Норвежец вернулся в состав “сливочных“, несмотря на то, что его аренда была рассчитана еще на один год.
Реал Сосьедад трогательно попрощался с Эдегором в Twitter, отметив все важные качества игрока: приверженность, талант, ум, магия.
𝗠agia— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 12, 2020
𝗔gilidad
𝗥apidez
𝗧alento
𝗜nteligencia
𝗡orth
Y compromiso. Ha sido un año inolvidable. Tusen takk, Martintxo 🇳🇴#AurreraReala pic.twitter.com/z2mo5RlkJ5
Отметим, что 21-летний футболист вернулся в Реал из-за личной заинтересованности главного тренера Зинедина Зидана.
В прошлом сезона Эдегор провел 31 матч за Сосьедад, в которых забил четыре гола и выполнил семь голевых передач.
Ранее сообщалось, что Реал готовит крупное предложение по Дибале.
Полная версия правил