Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Реал досрочно вернул Эдегора из аренды

Комментариев: 0
Норвежец будет выступать за мадридский клуб.
Мартин Эдегор
Мартин Эдегор
Getty Images

Реал Сосьедад объявил о том, что мадридский Реал досрочно вернул Мартина Эдегора из аренды.

Норвежец вернулся в состав “сливочных“, несмотря на то, что его аренда была рассчитана еще на один год.

Реал Сосьедад трогательно попрощался с Эдегором в Twitter, отметив все важные качества игрока: приверженность, талант, ум, магия.

Отметим, что 21-летний футболист вернулся в Реал из-за личной заинтересованности главного тренера Зинедина Зидана. 

В прошлом сезона Эдегор провел 31 матч за Сосьедад, в которых забил четыре гола и выполнил семь голевых передач.

Ранее сообщалось, что Реал готовит крупное предложение по Дибале.

Поделись:
Теги: Мартин Эдегор, Реал Мадрид, Реал Сосьедад, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь