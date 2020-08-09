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Модрич определился с будущим в Реале

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Хорват пойдет на снижение зарплаты.
Лука Модрич
Лука Модрич
Getty Images

Полузащитник Реала Лука Модрич изьявил желание продолжить карьеру в мадридском клубе, об этом сообщает AS.

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По информации источника, хорватский игрок готов пойти на снижение зарплаты в королевском клубе. 

Причиной такого решения является то, что 34-летний футболист не хотел бы стать обузой Реала.

Действующее соглашение Модрича с клубом рассчитано до лета 2021 года.

В прошлом сезоне Модрич провел 31 матч за Реал в чемпионат Испании, в которых забил три гола.

Ранее сообщалось, что второй голкипер “сливочных“ покинул клуб.

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Теги: Лука Модрич, Реал Мадрид, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол
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