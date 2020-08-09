Модрич определился с будущим в Реале
Хорват пойдет на снижение зарплаты.
Полузащитник Реала Лука Модрич изьявил желание продолжить карьеру в мадридском клубе, об этом сообщает AS.
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По информации источника, хорватский игрок готов пойти на снижение зарплаты в королевском клубе.
Причиной такого решения является то, что 34-летний футболист не хотел бы стать обузой Реала.
Действующее соглашение Модрича с клубом рассчитано до лета 2021 года.
В прошлом сезоне Модрич провел 31 матч за Реал в чемпионат Испании, в которых забил три гола.
Ранее сообщалось, что второй голкипер “сливочных“ покинул клуб.
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