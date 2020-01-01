Стало известно, кто в Барселоне заразился коронавирусом

Игрок отправился на самоизоляцию.

В составе Барселоны один из резервных игроков заразился коронавирусом.

Этим футболистом стал защитник команды Жан-Клер Тодибо, об этом он сообщил в Twitter.

“Всем привет, сообщаю, что у меня положительный результат на Сovid-19, у меня нет симптомов и чувствую себя хорошо.

Сейчас я нахожусь дома по протоколу надлежащего состояния здоровья. Я очень хочу вернуться к тренировкам, но теперь пора остаться дома, пока вирус не исчезнет“, - написал игрок.

Ранее Валенсия сообщила о двух случаях заражения коронавирусом в клубе.