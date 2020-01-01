Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Стало известно, кто в Барселоне заразился коронавирусом

Комментариев: 0
Игрок отправился на самоизоляцию.
Жан-Клер Тодибо
Жан-Клер Тодибо
twitter.com/jctodibo

В составе Барселоны один из резервных игроков заразился коронавирусом.

Этим футболистом стал защитник команды Жан-Клер Тодибо, об этом он сообщил в Twitter.

“Всем привет, сообщаю, что у меня положительный результат на Сovid-19, у меня нет симптомов и чувствую себя хорошо.

Сейчас я нахожусь дома по протоколу надлежащего состояния здоровья. Я очень хочу вернуться к тренировкам, но теперь пора остаться дома, пока вирус не исчезнет“, - написал игрок.

Ранее Валенсия сообщила о двух случаях заражения коронавирусом в клубе.

Поделись:
Теги: Жан-Клер Тодибо, Барселона, футбол, коронавирус
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь