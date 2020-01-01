Стало известно, кто в Барселоне заразился коронавирусом
Игрок отправился на самоизоляцию.
В составе Барселоны один из резервных игроков заразился коронавирусом.
Этим футболистом стал защитник команды Жан-Клер Тодибо, об этом он сообщил в Twitter.
“Всем привет, сообщаю, что у меня положительный результат на Сovid-19, у меня нет симптомов и чувствую себя хорошо.
Сейчас я нахожусь дома по протоколу надлежащего состояния здоровья. Я очень хочу вернуться к тренировкам, но теперь пора остаться дома, пока вирус не исчезнет“, - написал игрок.
Ранее Валенсия сообщила о двух случаях заражения коронавирусом в клубе.
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