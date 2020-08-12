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Капитан Валенсии перешел в Вильярреал

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Испанец подписал четырехлетний контракт.
Дани Парехо
Дани Парехо
twitter.com/villarrealcf

Капитан Валенсии Дани Парехо бесплатно покинул клуб по окончанию контракта. 

Полузащитник продолжит свою карьеру в Вильярреале, об этом сообщает официальный сайт “желтой субмарины“.

Стороны подписали контрактное соглашение на четыре года.

Отметим, что главным тренером Вильярреала является Унаи Эмери, который ранее уже тренировал испанца в Валенсии в сезоне-2011/12.

В прошлом сезоне Парехо сыграл 47 матчей, в которых забил 10 голов и выполнил шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что второй голкипер Реала покинул клуб.

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Теги: Дани Парехо, Вильярреал, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол
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