Капитан Валенсии перешел в Вильярреал

Испанец подписал четырехлетний контракт.

Капитан Валенсии Дани Парехо бесплатно покинул клуб по окончанию контракта.

Полузащитник продолжит свою карьеру в Вильярреале, об этом сообщает официальный сайт “желтой субмарины“.

Стороны подписали контрактное соглашение на четыре года.

Отметим, что главным тренером Вильярреала является Унаи Эмери, который ранее уже тренировал испанца в Валенсии в сезоне-2011/12.

В прошлом сезоне Парехо сыграл 47 матчей, в которых забил 10 голов и выполнил шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что второй голкипер Реала покинул клуб.