Капитан Валенсии перешел в Вильярреал
Испанец подписал четырехлетний контракт.
Капитан Валенсии Дани Парехо бесплатно покинул клуб по окончанию контракта.
Полузащитник продолжит свою карьеру в Вильярреале, об этом сообщает официальный сайт “желтой субмарины“.
Стороны подписали контрактное соглашение на четыре года.
¡@DaniParejo ya es groguet 💛!— Villarreal CF (@VillarrealCF) August 12, 2020
Sempre Endavant!#BenvingutParejo pic.twitter.com/WZM6uvA4v5
Отметим, что главным тренером Вильярреала является Унаи Эмери, который ранее уже тренировал испанца в Валенсии в сезоне-2011/12.
В прошлом сезоне Парехо сыграл 47 матчей, в которых забил 10 голов и выполнил шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что второй голкипер Реала покинул клуб.
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