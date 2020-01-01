Игрок Барселоны сдал положительный тест на коронавирус

Футболист не контактировал с первой командой.

Один из резервных игроков Барселоны сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

Пока первая команда каталонцев готовится к решающим стадиям Лиги чемпионов, группа из девяти игроков должна была начать подготовку к следующему сезону. Но в одного из них обнаружили COVID-19.

По информации СМИ, в эту группу входили Тринкан, Педри, Ориоль Бускетс, Ваге, Миранда, Рафинья, Анелья, Матеус Фернандес и Тодибо.

Отмечается, что никто из игроков не контактировал с первой командой.

Напомним, матч Барселона - Бавария состоится в пятницу, 14 августа, в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка.