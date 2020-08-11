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Валенсия сообщила о двух случаях заражения коронавирусом в клубе

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"Летучие мыши" не назвали имена или должности заболевших.
В Валенсии зафиксировали два случая заражения коронавирусом
В Валенсии зафиксировали два случая заражения коронавирусом
Getty Images

Испанская Валенсия объявила о том, что последние тесты на коронавирус выявили случаи заражения.

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Как сообщает официальный сайт “летучих мышей“, два члена клуба оказались больны COVID-19. При этом Валенсия не рассказала, заразились ли футболисты или персонал. Указано только, что два человека были изолированы.

Отмечается, что клуб уже передал всю информацию руководству Примеры и принял все необходимые меры внутри клуба.

Ранее сообщалось, что в мадридском Атлетико назвали имена игроков, заболевших коронавирусом.

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Теги: Валенсия, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, чемпионат Испании, коронавирус, COVID-19
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