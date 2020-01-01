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В Атлетико назвали имена игроков, заболевших коронавирусом

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Анхель Корреа и Шиме Врсалько сдали положительные тесты на COVID-19.
Шиме Врсалько
Шиме Врсалько
Getty Images

Атлетико выступил с заявлением по поводу положительных тестов на коронавирус у футболистов команды.

Заболевшими оказались Анхель Корреа и Шиме Врсалько. У обоих игроков нет никаких симптомов болезни. Они уже находятся на самоизоляции.

Отмечается, что у все остальные футболисты, а также члены их семей получили негативные результаты на COVID-19.

Сегодня команда может возобновить тренировки, а уже завтра вылетит в Португалию на матч 1/4 Лиги чемпионов против Лейпцига.

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Теги: футбол, Анхель Корреа, Шиме Врсалько, Атлетико
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Источник: www.atleticodemadrid.com

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