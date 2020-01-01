Реал готовит крупное предложение по Дибале

"Сливочные" намерены приобрести аргентинца.

Руководство Реала вернулось к идеи приобретения лидера Ювентуса Пауло Дибалы, об этом сообщает SportMediaset.

Читай также: Пирло намерен избавиться от трех футболистов Ювентуса

По информации источника, “сливочные“ готовы предложить за аргентинца 100 миллионов евро. Кроме того, мадридский клуб готов включить в сделку Тони Крооса или Иско.

Отмечается, что Ювентус не намерен расставаться с футболистом, ведь клуб рассчитывает на Дибалу в следующем сезоне.

В прошлом сезоне аргентинец провел 45 матчей, в которых забил 17 голов и выполнил 14 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Роналду рассматривает возможность ухода из Ювентуса.