Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Зозуля - самый ценный игрок Альбасете в сезоне

Комментариев: 0
Украинец получил индивидуальную награду.
Роман Зозуля
Роман Зозуля
www.albacetebalompie.es

Нападающий Альбасете Роман Зозуля признан самым ценным игроком команды по итогам прошлого сезона.

Как информирует пресс-служба клуба, культурная ассоциация Альбасете вручила украинцу награду Trofeo Garra.

В прошлом сезоне Зозуля провел 38 матчей, в которых забил четыре гола и выполнил две голевые передачи.

Отметим, что нападающий во второй раз получил Trofeo Garra. Первый раз его признали самым ценным игроком Альбасете по итогам сезона 2017/18.

Поделись:
Теги: Роман Зозуля, Альбасете, Сегунда, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь