Зозуля - самый ценный игрок Альбасете в сезоне
Украинец получил индивидуальную награду.
Нападающий Альбасете Роман Зозуля признан самым ценным игроком команды по итогам прошлого сезона.
Как информирует пресс-служба клуба, культурная ассоциация Альбасете вручила украинцу награду Trofeo Garra.
В прошлом сезоне Зозуля провел 38 матчей, в которых забил четыре гола и выполнил две голевые передачи.
Отметим, что нападающий во второй раз получил Trofeo Garra. Первый раз его признали самым ценным игроком Альбасете по итогам сезона 2017/18.
Полная версия правил