Украинец получил индивидуальную награду.

Нападающий Альбасете Роман Зозуля признан самым ценным игроком команды по итогам прошлого сезона.

Как информирует пресс-служба клуба, культурная ассоциация Альбасете вручила украинцу награду Trofeo Garra.

В прошлом сезоне Зозуля провел 38 матчей, в которых забил четыре гола и выполнил две голевые передачи.

Отметим, что нападающий во второй раз получил Trofeo Garra. Первый раз его признали самым ценным игроком Альбасете по итогам сезона 2017/18.