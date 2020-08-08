Месси приобрел специальный матрас, защищающий от коронавируса

Аргентинец использует необычный способ защиты от вирусов.

Нападающий Барселоны Лионель Месси серьезно подходит к вопросу защиты себя и своей семьи от коронавируса.

По информации Mundo Deportivo, футболист приобрел себе для сна специальный матрас, который обеспечивает ему защиту. В ткани матраса есть наночастицы, которые убивают любой вирус в течении четырех часов.

Утверждается, что вероятность такой защиты составляет 99,84%. Источник отмечает, что Месси разместил такие матрасы во всем доме.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси - рекордсмен по числу незабитых пенальти в XXI веке в топ-5 лиг Европы.