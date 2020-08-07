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Хамес покинет Реал в ближайшее время - AS

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Колумбиец ищет себе новый клуб.
Хамес Родригес
Хамес Родригес
Getty Images

Полузащитник Реала Хамес Родригес в ближайшее время покинет команду, потому что главный тренер мадридцев Зинедин Зидан больше не рассчитывает на него. Об этом сообщает AS.

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Отмечается, что 5 июля колумбиец попросил наставника предоставить ему отдых в матче с Атлетиком. Французский специалист удовлетворил просьбу футболиста, но решил больше не предоставлять ему возможностей.

Таким образом, Родригес ищет новое место для продолжения карьеры.

Ранее сообщалось, что Хамес близок к переходу в Атлетико.

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Теги: футбол, Хамес Родригес, Реал, чемпионат Испании, Ла Лига
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