Хамес покинет Реал в ближайшее время - AS

Колумбиец ищет себе новый клуб.

Полузащитник Реала Хамес Родригес в ближайшее время покинет команду, потому что главный тренер мадридцев Зинедин Зидан больше не рассчитывает на него. Об этом сообщает AS.

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Отмечается, что 5 июля колумбиец попросил наставника предоставить ему отдых в матче с Атлетиком. Французский специалист удовлетворил просьбу футболиста, но решил больше не предоставлять ему возможностей.

Таким образом, Родригес ищет новое место для продолжения карьеры.

Ранее сообщалось, что Хамес близок к переходу в Атлетико.