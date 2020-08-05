"Красивое соперничество": Месси - о завершении карьеры Касильяса

Аргентинец высоко оценил игру испанца.

Лидер Барселоны Лионель Месси высказался о том, что Икер Касильяс завершил карьеру.

“Икер ушел из футбола, но он уже давно вошел в историю футбола. Не только потому, что он был эталоном в Примере, но и потому, что ему также удалось выиграть все на международном уровне.

Касильяс - великолепный голкипер, и правда в том, что было трудно противостоять ему в качестве соперника, но, оглядываясь назад, я также думаю, что это было красивое соперничество, которое заставляло нас преодолевать себя каждый раз, когда мы встречались друг с другом“, - приводит слова Месси AS.

Ранее Моуринью прокомментировал завершение карьеры Касильяса.