"Красивое соперничество": Месси - о завершении карьеры Касильяса
Аргентинец высоко оценил игру испанца.
Лидер Барселоны Лионель Месси высказался о том, что Икер Касильяс завершил карьеру.
“Икер ушел из футбола, но он уже давно вошел в историю футбола. Не только потому, что он был эталоном в Примере, но и потому, что ему также удалось выиграть все на международном уровне.
Касильяс - великолепный голкипер, и правда в том, что было трудно противостоять ему в качестве соперника, но, оглядываясь назад, я также думаю, что это было красивое соперничество, которое заставляло нас преодолевать себя каждый раз, когда мы встречались друг с другом“, - приводит слова Месси AS.
Ранее Моуринью прокомментировал завершение карьеры Касильяса.
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