Валенсия представила новую экипировку на сезон-2020/21

"Летучие мыши" представили сразу три комплекта формы на предстоящий сезон.

Испанская Валенсия официально презентовала новую экипировку на сезон-2020/21, показав публике сразу три комплекта экипировки.

Как сообщает пресс-служба клуба, дизайн формы был вдохновлен городом Валенсия и тремя его символами - комплексом зданий Лонха-де-ла-Седа, апельсиновой промышленностью и художником Хоакином Сорольей.

Валенсия представила экипировку на сезон-2020/21 valenciacf.com

Домашняя форма выполнена в традиционном черно-белом стиле, но с элегантным узором, на создание которого дизайнеров вдохновил ребристый свод Лонха-де-ла-Седа.

Домашняя форма Валенсии на сезон-2020/21 valenciacf.com

Выездной комплект формы выполнен в насыщенном оранжевом цвете, символизирующем апельсиновую промышленность города. Дополнена форма оригинальным узором.

Гостевая форма Валенсии на сезон-2020/21 valenciacf.com

Третья форма выполнена в необычном "морском" цвете. "Летучие мыши" прозвали этот оттенок цветом Средиземноморья, на который создателей вдохновили работы художника Сорольи.

Третья форма Валенсии на сезон-2020/21 valenciacf.com

Отметим, что разработкой новой экипировки Валенсии занималась компания Puma, которая является техническим спонсором команды.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал презентовал новую форму.