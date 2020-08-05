Валенсия представила новую экипировку на сезон-2020/21
Испанская Валенсия официально презентовала новую экипировку на сезон-2020/21, показав публике сразу три комплекта экипировки.
Как сообщает пресс-служба клуба, дизайн формы был вдохновлен городом Валенсия и тремя его символами - комплексом зданий Лонха-де-ла-Седа, апельсиновой промышленностью и художником Хоакином Сорольей.
Выездной комплект формы выполнен в насыщенном оранжевом цвете, символизирующем апельсиновую промышленность города. Дополнена форма оригинальным узором.
Третья форма выполнена в необычном "морском" цвете. "Летучие мыши" прозвали этот оттенок цветом Средиземноморья, на который создателей вдохновили работы художника Сорольи.
Отметим, что разработкой новой экипировки Валенсии занималась компания Puma, которая является техническим спонсором команды.
🔝 ¡𝙔𝘼 𝙙𝙞𝙨𝙥𝙤𝙣𝙞𝙗𝙡𝙚 𝙚𝙣 𝙣𝙪𝙚𝙨𝙩𝙧𝙖𝙨 𝙩𝙞𝙚𝙣𝙙𝙖𝙨 𝙤𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡𝙚𝙨 𝙡𝙖𝙨 𝙣𝙪𝙚𝙫𝙖𝙨 𝙚𝙦𝙪𝙞𝙥𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙚𝙨 @pumafootball❗ 🦇🍊🌊— Valencia CF 🦇🍊🌊 (@valenciacf) August 5, 2020
🤗 ¡Te esperamos! #AMUNTValencia 🖤 pic.twitter.com/hTSC8QQ7fM
Ранее сообщалось, что мадридский Реал презентовал новую форму.
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