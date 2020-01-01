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Касильяс объявил о завершении карьеры

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Испанец так и не смог вернуться на поле после перенесенного инфаркта.
Икер Касильяс
Икер Касильяс
Getty Images

Бывший голкипер Порту, Реала и сборной Испании Икер Касильяс принял решение завершить карьеру футболиста.

“Самое главное - это путь, которым ты идешь и люди, которые тебя в нем сопровождают, а не конечная точка путешествия. Я с уверенностью могу сказать, это был прекрасный путь с невероятным окончанием“, - написал Касильяс на своей странице в Twitter.

Ожидается, что Икер займет административную должность в Реале.

Напомним, в мае 2019 года Икер Касильяс перенес инфаркт на тренировке Порту. Свой последний матч он сыграл против Риу Аве в том же месяце.

Касильяс является воспитанником Реала, за который он выступал 1998 по 2015 год. В составе “сливочных“ он завоевал 18 трофеев, среди которых пять титулов чемпиона Испании, два Кубка страны и три кубка Лиги чемпионов. С Порту испанец дважды стал чемпионом Португалии, выиграл национальный Кубок и Суперкубок.

С национальной сборной Икер два раза выигрывал чемпионат Европы и один раз становился чемпионом мира.

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Теги: футбол, Икер Касильяс, сборная Испании по футболу
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