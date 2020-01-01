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"Играл бы за Валенсию - никто бы о нем не знал": чемпион мира жестко раскритикоал Пике

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Аргентинец уверен, что Жерар обычный игрок.
Жерар Пике
Жерар Пике
Getty Images

Аргентинская легенда Оскар Руджери жестко раскритиковал защитника Барселоны Жерара Пике.

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“Пике - посредственный игрок, как я и многие другие. Он красавец с классной бородой, который излучает бунтарскую энергию, ведь у него девушка Шакира. Но если бы он выступал за Валенсию, то о нем бы никто не знал.

Пике выходит на поле из-за того, как играет Барселона. Он не подвергается давлению, кроме топ-поединков с большими командами. Он как я, нормальный хороший защитник, но не более“, - заявил Руджери в эфире FOX Sports Sur.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити может обменяться игроками с Барселоной.

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Теги: Оскар Руджери, Жерар Пике, Барселона, футбол, Ла Лига, чемпионат Испании
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