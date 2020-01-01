Президент Барселоны высказался о возможном приобретении Лаутаро

Каталонский клуб вступал в переговоры с итальянцами.

Президент Барселоны Хосеп Бартомеу прокомментировал слухи о возможном приобретении Лаутаро Мартинеса из Интера в летнее трансферное окно.

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“Мы вели переговоры с Интером о Лаутаро в течение последних нескольких недель. Но сейчас могу сообщить, что переговоры приостановлены по взаимному согласию.

Все дело в пандемии, которая повлияла на нашу экономику. Данная ситуация не позволяет оплачивать крупные сделки“, - цитирует Бартомеу Diario Sport.

Ранее Бартомеу оценил шансы на возвращение Неймара в Барселону.