Президент Барселоны оценил шансы на возвращение Неймара в клуб

Команда потеряла деньги из-за коронавируса.

Президент Барселоны Хосеп Бартомеу высказался о возможном возвращении Неймара в летнее трансферное окно.

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“В сложившейся ситуации шансов на возвращении нет. ПСЖ не намерен продавать его, ведь он один из лучших игроков в мире. Прошлым летом мы очень старались подписать его, но этим летом даже пытаться не будем.

Клуб потерял 200 миллионов евро в марте-июне. В сезоне-2020/21 мы ожидали заработать 1,1 млрд евро, но сейчас получится на 30% меньше. Если ситуация не улучшится - не будет людей на трибунах, в музее или магазинах, - мы будем и дальше терять деньги.

Подобная ситуация заставит нас пересмотреть наши расходы. Мы должны адаптироваться к такой ситуации“, - заявил функционер в интервью Diario Sport.

Ранее сообщалось, что Барселона может отправить Коутиньо в Арсенал.