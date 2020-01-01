Президент Барселоны жестко раскритиковал Артура

Бразилец отказался доигрывать сезон в каталонском клубе.

Президент Барселоны Хосеп Бартомеу прокомментировал отказ Артура доигрывать сезон в составе “сине-гранатовых“.

“То, как поступил Артур - это неуважение к одноклубникам. Также он не уважает и наш клуб. Мы ведь боремся за победу в Лиге чемпионов. Перед таким важным турниром он решил не приезжать. Этому нет никаких оправданий.

Мы договаривались, что Артур будет играть до конца всех турниров этого сезона. Его действия показывают его недисциплинированность. Открыто дело, будут штрафы. Артур даже не назвал причину. На днях мы поговорим с ним, он должен сказать свою версию“, - приводит слова Бартомеу Sport.es.

Ранее сообщалось, что Барселона откроет дисциплинарное дело против Артура.