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Барселона может отправить Коутиньо в Арсенал

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Каталонцы рассматривают вариант обмена с "канонирами".
Филиппе Коутиньо
Филиппе Коутиньо
Getty Images

Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо в скором времени может вернуться в АПЛ.

По информации The Independent, бразилец может оказаться в лондонском Арсенале. Руководство клуба готово совершить обмен хавбека - за Коутиньо они хотят отдать Меттео Гендузи.

Также отмечается, что в случае заключения сделки Арсеналу также придется доплатить около 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Филиппе Коутиньо изъявил желание вернуться в Ливерпуль.

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Теги: Филиппе Коутиньо, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, трансфер, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, АПЛ
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