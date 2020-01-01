Барселона может отправить Коутиньо в Арсенал

Каталонцы рассматривают вариант обмена с "канонирами".

Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо в скором времени может вернуться в АПЛ.

По информации The Independent, бразилец может оказаться в лондонском Арсенале. Руководство клуба готово совершить обмен хавбека - за Коутиньо они хотят отдать Меттео Гендузи.

Также отмечается, что в случае заключения сделки Арсеналу также придется доплатить около 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Филиппе Коутиньо изъявил желание вернуться в Ливерпуль.