Заразившийся коронавирусом Диас: Надеюсь вскоре вернуться в нормальное состояние

Накануне футболист сдал положительный тест на COVID-19.

Нападающий Реала Мариано Диас, который заразился коронавирусом, рассказал о состоянии своего здоровья.

“Я очень ценю ваши сообщения о поддержке. Я очень благодарен Богу, что я и моя семья в порядке. Сейчас я нахожусь дома на карантине, но надеюсь вскоре вернуться в нормальное состояние и присоединиться к партнерам по команде“, - цитирует футболиста Marca.

Напомним, что 7 августа Реал сыграет против Манчестер Сити в рамках ответного поединка Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что проведение матча под угрозой срыва из-за вспышки коронавируса в Испании.