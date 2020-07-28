Заразившийся коронавирусом Диас: Надеюсь вскоре вернуться в нормальное состояние
Накануне футболист сдал положительный тест на COVID-19.
Нападающий Реала Мариано Диас, который заразился коронавирусом, рассказал о состоянии своего здоровья.
“Я очень ценю ваши сообщения о поддержке. Я очень благодарен Богу, что я и моя семья в порядке. Сейчас я нахожусь дома на карантине, но надеюсь вскоре вернуться в нормальное состояние и присоединиться к партнерам по команде“, - цитирует футболиста Marca.
Напомним, что 7 августа Реал сыграет против Манчестер Сити в рамках ответного поединка Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что проведение матча под угрозой срыва из-за вспышки коронавируса в Испании.
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