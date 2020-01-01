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Игрок Севильи заразился коронавирусом за неделю до рестарта Лиги Европы

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Имя заболевшего не называется.
Севилья готовится к Лиге Европы
Севилья готовится к Лиге Европы
www.sevillafc.es

Один из игроков Севильи сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт испанской команды.

Футболист, имя которого не называется, отправился на самоизоляцию. Симптомы заболевания у него отсутствуют.

Отметим, что уже 6 августа Севилья должна сыграть с Ромой в Дуйсбурге (Германия) в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Ранее стало известно имя футболиста Реала, который заболел коронавирусом.

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Теги: футбол, Севилья, коронавирус
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Источник: www.sevillafc.es

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