Игрок Севильи заразился коронавирусом за неделю до рестарта Лиги Европы

Имя заболевшего не называется.

Один из игроков Севильи сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт испанской команды.

Футболист, имя которого не называется, отправился на самоизоляцию. Симптомы заболевания у него отсутствуют.

Отметим, что уже 6 августа Севилья должна сыграть с Ромой в Дуйсбурге (Германия) в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Ранее стало известно имя футболиста Реала, который заболел коронавирусом.