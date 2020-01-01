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Барселона откроет дисциплинарное дело против Артура

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Артур Мело хочет досрочно разорвать контракт с "сине-гранатовыми".
Артур Мело
Артур Мело
Getty Images

Каталонская Барселона намерена применить дисциплинарные санкции к полузащитнику команды Артуру Мело.

По информации Barca Blaugranes, бразилец отказывается тренироваться и играть за "сине-гранатовых" в рамках Лиги чемпионов. Футболист хочет покинуть команду и присоединиться к туринскому Ювентусу.

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Отмечается, что Артур готов досрочно разорвать с клубом контракт, не доигрывая нынешний сезон, однако Барселона собирается наказать его за подобный демарш.

В текущем сезоне 23-летний Артур отыграл 28 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, Артур Мело перешел в Ювентус, однако по договору он обязан доиграть этот сезон в Барселоне.

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Теги: Артур Мело, Барселона, футбол, санкции
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