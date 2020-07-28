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Хави: Месси будет играть столько, сколько захочет

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Испанец уверен, что его бывший одноклубник в ближайшее время не завершит карьеру.
Хави
Хави
Getty Images

Главный тренер катарского Аль-Садда Хави высказался о капитане Барселоны Лионеле Месси.

“Лионель может играть столько, сколько захочет. В плане физики он силен, быстр и конкурентоспособен. Он зверь.

Не сомневаюсь, что Месси сыграет на чемпионате мира в Катаре в 2022 году“, - цитирует Хави Marca

Ранее Хави рассказал о своих планах в тренерской карьере.

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Теги: футбол, Хави, Барселона, Лионель Месси
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