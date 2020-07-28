Хави: Месси будет играть столько, сколько захочет

Испанец уверен, что его бывший одноклубник в ближайшее время не завершит карьеру.

Главный тренер катарского Аль-Садда Хави высказался о капитане Барселоны Лионеле Месси.

“Лионель может играть столько, сколько захочет. В плане физики он силен, быстр и конкурентоспособен. Он зверь.

Не сомневаюсь, что Месси сыграет на чемпионате мира в Катаре в 2022 году“, - цитирует Хави Marca.

Ранее Хави рассказал о своих планах в тренерской карьере.