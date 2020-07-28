Стало известно имя игрока Реала, который заразился коронавирусом
Мариано Диас сдал положительный тест на COVID-19.
Нападающий Реала Мариано Диас заразился коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт мадридцев.
Отмечается, что футболист пропустит команды перед Лигой чемпионов. Он уже отправился на самоизоляцию.
Напомним, что 7 августа Реал сыграет против Манчестер Сити в рамках ответного поединка Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что проведение матча под угрозой срыва из-за вспышки коронавируса в Испании.
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