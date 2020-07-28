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Стало известно имя игрока Реала, который заразился коронавирусом

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Мариано Диас сдал положительный тест на COVID-19.
Мариано Диас
Мариано Диас
Getty Images

Нападающий Реала Мариано Диас заразился коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт мадридцев.

Отмечается, что футболист пропустит команды перед Лигой чемпионов. Он уже отправился на самоизоляцию.

Напомним, что 7 августа Реал сыграет против Манчестер Сити в рамках ответного поединка Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что проведение матча под угрозой срыва из-за вспышки коронавируса в Испании.

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Теги: футбол, Мариано Диас, Реал, коронавирус
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