Стало известно имя игрока Реала, который заразился коронавирусом

Мариано Диас сдал положительный тест на COVID-19.

Нападающий Реала Мариано Диас заразился коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт мадридцев.

Отмечается, что футболист пропустит команды перед Лигой чемпионов. Он уже отправился на самоизоляцию.

Напомним, что 7 августа Реал сыграет против Манчестер Сити в рамках ответного поединка Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что проведение матча под угрозой срыва из-за вспышки коронавируса в Испании.