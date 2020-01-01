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Футболист Реала сдал положительный тест на коронавирус

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Игрок остался на самоизоляции.
Реал Мадрид
Реал Мадрид
Getty Images

У одного из футболистов Реала выявлен коронавирус, об этом сообщает журналист Onda Cero Фернандо Бургос.

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По информации источника, игрок, личность которого не разглашается, отправился на самоизоляцию. Футболист не сможет принять участие в тренировочном процессе “сливочных“.

Напомним, что 7 августа Реал сыграет против Манчестер Сити в рамках ответного поединка Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что проведение матча под угрозой срыва из-за вспышки коронавируса в Испании.

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Теги: Реал Мадрид, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол, коронавирус
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