Футболист Реала сдал положительный тест на коронавирус
Игрок остался на самоизоляции.
У одного из футболистов Реала выявлен коронавирус, об этом сообщает журналист Onda Cero Фернандо Бургос.
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По информации источника, игрок, личность которого не разглашается, отправился на самоизоляцию. Футболист не сможет принять участие в тренировочном процессе “сливочных“.
Напомним, что 7 августа Реал сыграет против Манчестер Сити в рамках ответного поединка Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что проведение матча под угрозой срыва из-за вспышки коронавируса в Испании.
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