Хави: Моя главная цель - это Барселона

Испанец мечтает возглавить каталонский клуб.

Главный тренер Аль-Садда Хави рассказал о своих планах в тренерской карьере.

“Сейчас все идет очень неплохо. Я выиграл два титула (Кубок и Суперкубок), а сейчас у нас есть шанс выиграть еще два. Мне приходилось переживать и успех, и провал, но я сейчас только учусь.

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Менять свои убеждения не приходилось. У меня четкие идеи и система игры. Моя философия - владение мячом, высочайший прессинг, агрессивная атака. Это футбол, которым я жил на протяжении всей жизни. Я вижу футбол только таким“, - рассказал испанец в интервью Marca.

Хави также поделился мнением об интересе Барселоны.

“Я никогда не скрывал, что моя главная цель - это Барселона. Это мой дом. Возглавить Барсу - моя мечта, но сейчас я сосредоточен на своей работе в Катаре“, - заявил наставник.

Напомним, что Хави сдал положительный тест на коронавирус.