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Футболист Барселоны отказался играть за клуб в Лиге чемпионов

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Руководство "сине-гранатовых" в бешенстве.
Артур Мело
Артур Мело
Getty Images

Полузащитник Барселоны Артур Мело покинул расположение клуба в преддверии возобновления плей-офф Лиги чемпионов., об этом сообщает Goal.

По информации источника, бразилец самовольно улетел в Бразилию. Артур не намерен возвращаться в каталонский клуб для участия в Лиге чемпионов.

Руководство Барселоны недовольно поведением Артура и пригрозило 23-летнему игроку санкциями.

Напомним, что в следующем сезоне бразилец будет выступать за Ювентус.

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Теги: Артур Мело, Барселона, футбол
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