Футболист Барселоны отказался играть за клуб в Лиге чемпионов

Руководство "сине-гранатовых" в бешенстве.

Полузащитник Барселоны Артур Мело покинул расположение клуба в преддверии возобновления плей-офф Лиги чемпионов., об этом сообщает Goal.

По информации источника, бразилец самовольно улетел в Бразилию. Артур не намерен возвращаться в каталонский клуб для участия в Лиге чемпионов.

Руководство Барселоны недовольно поведением Артура и пригрозило 23-летнему игроку санкциями.

Напомним, что в следующем сезоне бразилец будет выступать за Ювентус.