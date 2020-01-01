Футболист Барселоны отказался играть за клуб в Лиге чемпионов
Руководство "сине-гранатовых" в бешенстве.
Полузащитник Барселоны Артур Мело покинул расположение клуба в преддверии возобновления плей-офф Лиги чемпионов., об этом сообщает Goal.
По информации источника, бразилец самовольно улетел в Бразилию. Артур не намерен возвращаться в каталонский клуб для участия в Лиге чемпионов.
Руководство Барселоны недовольно поведением Артура и пригрозило 23-летнему игроку санкциями.
Напомним, что в следующем сезоне бразилец будет выступать за Ювентус.
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