Валенсия объявила о назначении нового тренера
Испанский клуб будет готовиться к сезону с новым тренером.
Руководство Валенсии объявило о том, что новым главным тренером команды стал Хавьер Гарсия.
Контракт со специалистом рассчитан до лета 2022 года. Испанец сменил Альберта Селадеса, который был уволен за плохие результаты.
¡𝗘𝗠𝗣𝗘𝗭𝗔𝗠𝗢𝗦! pic.twitter.com/C7PQQidDmX— Valencia CF 🦇💯 #AMUNTWorld 🌍 (@valenciacf) July 27, 2020
Гарсия ранее тренировал Малагу, Рубин и Уотфорд. С английским клубом испанец он дошел до финала Кубка Англии в сезоне-2018/19.
Ранее сообщалось, что Эмери возглавил Вильярреал.
Полная версия правил