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Валенсия объявила о назначении нового тренера

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Испанский клуб будет готовиться к сезону с новым тренером.
Хавьер Гарсия
Хавьер Гарсия
twitter.com/valenciacf

Руководство Валенсии объявило о том, что новым главным тренером команды стал Хавьер Гарсия.

Контракт со специалистом рассчитан до лета 2022 года. Испанец сменил Альберта Селадеса, который был уволен за плохие результаты.

Гарсия ранее тренировал Малагу, Рубин и Уотфорд. С английским клубом испанец он дошел до финала Кубка Англии в сезоне-2018/19.

Ранее сообщалось, что Эмери возглавил Вильярреал.

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Теги: Хавьер Гарсия, Валенсия, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол
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