Испанский клуб будет готовиться к сезону с новым тренером.

Руководство Валенсии объявило о том, что новым главным тренером команды стал Хавьер Гарсия.

Контракт со специалистом рассчитан до лета 2022 года. Испанец сменил Альберта Селадеса, который был уволен за плохие результаты.

Гарсия ранее тренировал Малагу, Рубин и Уотфорд. С английским клубом испанец он дошел до финала Кубка Англии в сезоне-2018/19.

Ранее сообщалось, что Эмери возглавил Вильярреал.