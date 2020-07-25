Капелло: С приходом Сетьена Барселона просто развалилась

"Сине-гранатовые" испытывают проблемы.

Легендарный тренер Фабио Капелло поделился мнением о ситуации в Барселоне.

“Как по мне, там очень странная ситуация. Я не могу понять, как они рухнули. Уход Эрнесто Вальверде стал сюрпризом. Затем пришел Сетьен с очень конкретной философией, но команда развалилась.

У них есть хорошие игроки, но многие из них уже в возрасте. У них непростое будущее, которое будет с каждым годом меняться“, - отметил наставник.

Капелло также высказался о значимости Месси.

“Лионель - гений. Я считаю, что он лучший игрок в истории. Посмотрим, что поменяется, когда он уйдет“, - приводит слова Капелло Marca.

Ранее сообщалось, что футболисты Барселоны требуют уволить Сетьена.