Бартомеу сообщил, сколько Барселона потеряла из-за коронавируса

Каталонский клуб не досчитался крупной суммы.

Президент Барселоны Хосеп Бартомеу сообщил, сколько клуб потерял из-за пандемии коронавируса.

“С 14 марта мы не получили никакого дохода. Мы потеряли за это время приблизительно 200 миллионов евро. Мы многое восстановили, сократив заработную плату и используя временный документ о правилах трудоустройства, когда правительство платит 70% заработной платы.

Мы были вынуждены закрыть магазины и музей, продажи билетов не было. Мы вернули деньги за билеты на матчи, которые фанаты не смогли посетить. 200 миллионов евро - это большой удар для нас.

Эта пандемия будет иметь последствия в течение двух или трех сезонов. Никто не должен думать, что к следующему сезону все будет исправлено. Великие финансовые гуру говорят о четырех годах, но я думаю, что футбол нормализуется быстрее“, - приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.

Ранее Бартомеу высказался о будущем Месси в Барселоне.